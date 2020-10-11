7 жимовиков региона в составе команды "Владимирская Русь" готовятся на "проходочку" в городе на Неве.

Завтра Санкт-Петербург приглашает на большой турнир по Русскому жиму. Жать в Питере готова и владимирская команда. За соревнованиями можно будет следить также в социальных сетях на странице Марка Красного, но сегодня он пока еще на пробежке.Марк и Ольга Красновы только отпраздновали свадьбу, но уже на тренировке..Бегут навстречу новым победам. Представители ЦФО федерации Русского жима везут с собой на мастерский турнир "В ПИТЕРЕ ЖАТЬ" команду 33 региона ..Марк Краснов Председатель ЦФО России Федерации Русского жима:- Тренируем выносливость для хорошего жима в Санкт-Петергбурге. К нашей поездке присоединяются спортсмены из 4 городов Владимирской области. Для многих спортсменов этот турнир будет проходным этапом перед самым значимым турниром - 10-ым Чемпионатом России.Звезд спорта, жима, бодибилдинга юбилейный Чемпионат России в Доброграде встретит через месяц- в ноябре. 500 участников из 150 городов России...Долгожданное событие для всех российских спортсменов после коронавирусной изоляции стартует 7 числа. А пока 7 жимовиков региона в составе команды «Владимирская Русь» готовятся на «проходочку» в городе на Неве. Так силовики называют промежуточный турнир. Но для кого-то он станет самым запоминающимся событием.Кандидат в Мастера Спорта Вячеслав Петрушин из Гороховца тренирует своих подопечных- особенных спортсменов, с ограниченными возможностями - Дениса Новикова и Юлию Корзунову. Для Юлии это будут первые соревнования по русскому жиму. Девушка вступила в Федерацию весной , но у нее уже есть мечта..Юлия Корзунова член общества инвалидов г. Гороховца:- Мечта съездить в Санкт-Петергбург посмотреть на красивый город и выступить на соревнованиях по русскому жиму- ПИТЕР-ЖАТЬ! занять 1 место.Соревноваться в силовой выносливости можно практически сразу. Русский жим для этих целей подходит идеально. Начинать можно с любого возраста. Результат в этой разновидности силового спорта- не жим наибольшего веса, а жим на наибольшее количество повторений фиксированной штанги. Но, как в любом спорте , кроме желания- поднимать- нужно уметь настраиваться, концентрироваться и чувствовать свой организм. Новичкам есть чему поучиться у именитых участников- владимирцев Ильдара Хабибулина и Александра Горохова. Для них задача номер один, за месяц до российского Чемпионата, - жим на максимум своих возможностей , чтобы понимать, на что каждый способен перед главным стартом.Александр Горохов Мастер спорта Международного класса:- Всем участникам желаю удачи, подготовиться хорошенечко и без травм.Что для чемпионов предел? В мечтах его точно нет. Поэтому девиз владимирской команды жимовиков самый мотивирующий- Владимирская Русь Вперед!Дмитрий Горкин, Татьяна Воронцова. «Вести - Владимир» .