Он может располагать значимой для следствия информацией.

В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения Савелия Роговцева следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области просит владельца транспортного средства синий «Nissan Qashqai», либо лиц, которые знают хозяина данного автомобиля, либо его спутницу, связаться со следствием по контактам, указанным ниже.Данный автомобиль проезжал в период с 12 по 15 часов 28 сентября 2020 года в селе горки Камешковского района и водитель (пассажир) могут располагать значимой для следствия информацией.Контакты: руководитель отдела криминалистики 8-910-779-55-16, дежурный следственного управления 8-915-797-80-49, следственный отдел по городу Ковров 8-49232 4-81-56, дежурная часть ОМВД по Камешковскму району 8-49248-2-12-52 и 8-999-377-55-30.