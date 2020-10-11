В мероприятии, организованном при участии сотрудников полиции, приняли участие 13 семей.

С наступлением нового учебного года на территории Киржачского района прошел ряд мероприятий, направленных на повышение уровня культуры участников дорожного движения, а также снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних.Отделением ГИБДД Отд МВД России по Киржачскому району совместно с местной администрацией и педагогическими коллективами дошкольных образовательных учреждений проведена, ставшая традиционной, районная квест-игра на знание Правил дорожного движения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их родителей. В этом году в игре приняли участие семейные команды 13 дошкольных учреждений Киржачского района.Юным участникам игры и их родителям в течение недели необходимо было выполнить пять заданий по пути в детский сад и в свободное время. Сражаясь за победу в квест-игре, воспитанники детских садов на практике повторили сигналы светофора, дорожные знаки, правила безопасного перехода улицы на нерегулируемом пешеходном переходе, а также правила передвижения на велосипеде. Кроме того, родители с детьми построили безопасный маршрут до детского сада и обратно, проявили свои творческие способности, создавая поделки на тему ПДД и исполняя песни, стихи и частушки о светофоре и регулировщике.Затем каждая команда подготовила видеоотчет о том, как проходила подготовка к выполнению конкурсных заданий и предоставила его на суд жюри.После подведения итогов все семьи были награждены дипломами, получили в подарок настольные игры по ПДД и световозвращающие значки.Сотрудники полиции считают, что детей с самого раннего возраста необходимо учить безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. В этом должны принимать участие не только образовательные учреждения и сотрудники Госавтоинспекции, но и обязательно - родители.