Без кота и жизнь не та! Какова же жизнь, когда у тебя их 28?

Без кота и жизнь не та! Какова же жизнь, когда у тебя их 28? Герои сюжета Любови Истратовой - владельцы целой Котосемьи. Давайте знакомиться с котосемейством2 кота, 6 кошек и 20 котят. Марк Емельянов и его жена Сюзанна знают по именам каждого. Всем, кто попадает в их котосемью, они делают прививки, ветпаспорта, а если нужно, животных лечат. Вскармливают пушистых друзей детским питанием и кормами премиум-класса. А затем...передают в любящие руки. Бесплатно, но по собеседованию и с дальнейшим отслеживанием судьбы.Марк Емельянов хозяин Котосемьи:- У нас есть группа в вотсапе. Там более 60-ти семей. Это порядка двухсот человек. Это те люди, которым мы когда-либо раздавали своих котят. У нас очень веселая группа, очень разношерстный народ от архитекторов, художников и до представителей администрации футбольных клубов.Когда пара познакомилась, у Марка было всего 4 кота. Потом их становилось всё больше. Например, одна взрослая кошка пришла сама. Ещё четырёх трехдневных друзей принесли ради спасения.Марк Емельянов хозяин Котосемьи:- Мы их по два раза всю ночь мыли всех 4-х средством от блох. Затем 1,5 месяца мы их выкармливали шприцем, пипеткой, любыми путями по 7-8 раз в день. Это был огромный труд. Теперь они выросли. Вот такие чудики.Больше всего хозяину котосемьи повезло с женой. Для Сюзанны Геворкян жизнь с двадцатью восемью котами -новый опыт.Сюзанна Геворкян хозяйка Котосемьи:- У меня всю жизнь были, наоборот, только собаки. Я была такой собачатницей больше. А коты, ну т.к., мы с Марком познакомились и очень быстро стали жить вместе, ну коты и коты. Ок. Весело. Это не напугало, нет. Просто ты, когда начинаешь жить, ты анализируешь, что уже как-то на себя меньше времени, что просто пойти погулять ты уже не можешь, потому что так надо убраться, покормить, ещё что-то. Но, например, если сравнивать, что у тебя столько котят и 8 кошек. 8 кошек уже кажется, что это вообще ни о чем.Напрашивается логичный вопрос: а как же стерилизация? Хозяин Котосемьи считает, что кроме как по медицинским показателям, жизнь останавливать нельзя.Любовь Истратова:- Не у всех людей есть возможность не стерилизовать своих кошек и каждую обеспечить, каждую прокормить...Марк Емельянов хозяин Котосемьи:- Я ждал этого вопроса. На самом деле у любых людей есть эта возможность, просто с людьми надо работать, общаться, показывать, что есть и другие ценности. Каждый год у меня уходит порядка пятисот тысяч рублей, но я никакую машину не променяю на это чудо и удовольствие. У нас в области можно купить 5 гектаров за 500 т.р., любой участок сельскохозяйственного назначения, поставить автодом и очень качественно изменить свою жизнь, жить в гармонии с животными и с природой.Однако Котосемья не пускает размножение котят на самотек. На одном этаже живут только коты, на других - кошки. Видятся они раз в год и тогда, когда рождаются котята. Это необходимое условие для правильного воспитания потомства, говорит Марк. И все-таки из-за большого количества домочадцев Котосемья уже решила переехать на более просторный участок с маленьким уютным домом. А для раздачи котят обзавестись автомобилем.Марк Емельянов хозяин Котосемьи:-Я вынужден буду на днях купить какую-то машину, потому что 20 котят раздать это совсем не просто, ездить просто по деревням ближайшим, искать хороших, добрых людей, проводить с ними собеседования. Я не люблю ездить за рулем совершенно, но это вынужденная мера, потому что пушистых надо раздавать. Какую-нибудь смешную наклейку наклеим на нее - Котомобиль.Коты - лучшее средство от депрессии и тревожности, а засыпать под мантру из мурлыканья намного спокойнее, считает Марк. Если хотите в этом убедиться, 8-910-180-70-70 номер Марка Емельянова. Звоните и приезжайте за новым членом семьи.Любовь Истратова, Илья Хлудов, Вести-Владимир.