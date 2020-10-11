Местонахождение Светланы Ольховик неизвестно с 3 октября.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что с 3 октября во Владимире безуспешно ищут 35-летнюю Светлану Владимировну Ольховик. Местонахождение девушки 1985 года рождения до сих пор неизвестно.Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые до плеч, глаза серо-голубые.Была одета: предположительно тёмный плащ, джинсы, кроссовки.С собой: предположительно тёмно-бежевая сумка.Если вы обладает информацией о местонахождении Светланы, то можете сообщить об этом инфоргу Татьяне - 8 (919) 005 16 45.