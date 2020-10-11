За неделю количество безработных граждан уменьшилось более чем на 500 человек.

9 октября директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев провёл брифинг для журналистов, посвящённый изменениям на региональном рынке труда.«С самого начала пандемии коронавируса Президент и Правительство России поставили задачи поддержать граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это и социальные выплаты, и дополнительные финансовые инструменты для бизнеса. Нужно было решать и новые задачи на рынке труда. С марта по сентябрь численность безработных в регионе выросла в 4,5 раза. И сейчас, в октябре мы, наконец, наблюдаем тенденцию к снижению уровня безработицы. За неделю количество безработных граждан уменьшилось более чем на 500 человек. Это в том числе и те, кого мы трудоустроили», – проинформировал Андрей Григорьев.На 9 октября уровень безработицы во Владимирской области составляет 4,2 процента от экономически активного населения, или 30,5 тыс. человек.Глава ведомства отметил, что в своей работе центры занятости населения руководствуются постановлением Правительства РФ № 460 и поэтому до конца года вынуждены осуществлять свою деятельность в дистанционном режиме. Однако ещё в августе на региональном уровне было принято решение открыть центры занятости для оказания услуг гражданам по предварительной записи. В октябре уже трудоустроено 852 жителя области, а за 9 месяцев 2020 года – 15655 человек.«Сейчас трудоустройство играет, наверное, ключевую роль. Ведь, как вы знаете, доплаты на детей для безработных граждан и доплаты к пособию по безработице завершены. Кроме того, мы вплотную занялись переобучением граждан на другие профессии, повышением их квалификации. На портале «Работа в России» можно оставить заявку. Формируем группы по разным направлениям деятельности», – сообщил директор департамента.(Фото:Pixabay)