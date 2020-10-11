Кроме этого, с него взыскан материальный ущерб - 400 000 рублей.

В декабре 2019 года 38-летний житель Судогды вышел поохотиться в лесной массив района. Из своего карабина мужчина застрелил самку лося, сообщает пресс-служба Владимирского областного суда.Охотник не имел специального разрешения на добычу. Ущерб от его действий составил 400 000 рублей.В результате браконьеру назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком - 3 года. В дополнение к этому осуждённого на 2 года лишили права заниматься охотой. В суде отмечают, что ущерб, нанесённый природе, взыскан в полном объёме.