На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 октября лабораторно подтверждено 260...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 октября лабораторно подтверждено 260 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
60 - во Владимире
35 - в Гусь-Хрустальном районе
33 - в Муромском районе
29 - в Ковровском районе
12 - в Александровском районе
11 - в Суздальском районе
11 - в Вязниковском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
11 - в Петушинском районе
9 - в Собинском районе
9 - в Кольчугинском районе
9 - в Киржачском районе
8 - в Гороховецком районе
7 - в Меленковском районе
2 - в Камешковском районе
2 - в Селивановском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 822 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).