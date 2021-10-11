На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 октября лабораторно подтверждено 260...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 октября лабораторно подтверждено 260 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.60 - во Владимире35 - в Гусь-Хрустальном районе33 - в Муромском районе29 - в Ковровском районе12 - в Александровском районе11 - в Суздальском районе11 - в Вязниковском районе11 - в Юрьев-Польском районе11 - в Петушинском районе9 - в Собинском районе9 - в Кольчугинском районе9 - в Киржачском районе8 - в Гороховецком районе7 - в Меленковском районе2 - в Камешковском районе2 - в Селивановском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 822 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).