Только за сентябрь на HH.ru появилось 300 новых вакансий.

Во Владимирской области только за сентябрь на HeadHunter открылось около 300 вакансий для врачей. В целом региону требуется порядка 1000 специалистов.На одно место доктора приходится 0,7% резюме. Низкий уровень отклика обусловлен близостью со столицей, где зарплаты на порядок выше.При этом по статистике среднее жалованье на свободных местах составляет от 60 тысяч рублей. Так, акушеру-гинекологу предлагают от 100 тысяч, врачу ультразвуковой диагностики - до 150, а терапевту - до 90.Проблема дефицита кадров частично решается при помощи целевого обучения в ВУЗах. В 2021 году в них поступили порядка 170 будущих специалистов. После получения дипломов они будут обязаны отработать в регионе не менее трёх лет, что не мешает им по истечению срока отправиться по стопам коллег – в Москву.Добавим, что с начала года в России было открыто более 170 тысяч вакансий для лечащих врачей, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2020 года.