Уже завтра начнёт работу Государственная Дума 8-го созыва. К первому пленарному заседанию готовятся...

Уже завтра начнёт работу Государственная Дума 8-го созыва. К первому пленарному заседанию готовятся и депутаты от Владимирской области. Напомним, регион представят сразу четыре народных избранника. Над какими вопросами они намерены работать? Выяснила наш корреспондент Екатерина Таманова.Чашка кофе, утро в рабочем режиме. В Государственной думе Игорь Игошин работает более 20 лет, новый созыв станет шестым по счету в его парламентской карьере. Хотя Госдума сейчас в ожидании новой сессии, работу Игорь Николаевич не прекращал. В знаменитом здании в Охотном ряду ему предстоит переезд. А пока ещё в прежнем кабинете парламентарий рассматривает обращения граждан. В месяц их бывает около двухсот.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (партия "Единая Россия"):- У нас вот одно из последних обращений, например, по капремонту конкретного многоквартирного дома в Вязниковском районе.Единоросс Игорь Игошин стал победителем сентябрьских выборов по одномандатному округу 79. Его результат - почти 48 процентов голосов избирателей. Планов на будущий созыв много, депутат намерен помогать региону в решении вопросов инфраструктуры, расселения ветхого жилья, в строительстве дорог и больниц. "Единая Россия" по итогам Единого Дня голосования займёт 324 места в Думе.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (партия "Единая Россия"):- Депутатам область ставит задачи, муниципалитет ставит задачи, люди на приемах ставят задачи. Депутат добивается, чтобы людей слышали.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (партия "Единая Россия"):- По моему избирательному округу одна из главных задач - это трасса М-7. Все развязки, все проходы через муниципалитеты так, чтобы муниципалитеты не были реально разделены.В одномандатном округе 80 избранным депутатом стал Григорий Аникеев. В нижней палате российского парламента Григорий Викторович отработал уже 3 созыва. Народный избранник давно решает вопросы доступности медицинской помощи и социальной поддержки жителей региона. А вот уроженца Коврова Алексея Говырина - он также представляет "Единую Россию" - среди федеральных законодателей можно назвать "новобранцем". Алексею Говырину 37. В багаже - работа в Законодательном Собрании области, пост мэра первого частного города страны - Доброграда. Алексей Борисович только закончил оформлять "думские" документы. Получил удостоверение.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (партия "Единая Россия"):- Для меня мандат депутата Государственной Думы - это доверие граждан, доверие жителей, но вместе с доверием это и некие особые полномочия, которые передали жители, которые позволяют решать самые острые, самые насущные проблемы нашего региона.От Владимирской области поступило огромное количество предложений в народную программу "Единой России", с ее реализации Алексей Говырин и планирует начать работу. Важно поддержать бизнес в регионе, Алексей Говырин уже выбрал комитет для своей работы. Он хотел бы заняться поддержкой малого и среднего бизнеса. Депутат будет бороться и за увеличение зарплат.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы 8-го созыва (партия "Единая Россия"):- Если сравнивать Владимирскую область с Москвой, то Москва в четыре раза выше. Соответственно, я как депутат должен создать все условия и драться за то, чтобы регион получал федеральные средства, участвовал в федеральном финансировании.Впервые в новом созыве Владимирскую область представят сразу 4 депутата. Четвертый - представитель ЛДПР, экс-губернатор Владимир Сипягин. Он избирался по партийному списку, став пятым номером после Владимира Жириновского. Сегодня по коридорам Думы Сипягин идёт уверенным шагом.Ещё недавно он уверял, что не оставит пост главы региона, но спустя время решил принять думский мандат.Владимир Сипягин, депутат Государственной Думы 8-го созыва («ЛДПР»):- Настрой активный, позитивный и, вы знаете, меня вдохновляет.На федеральном уровне обещает заняться социально-экономическим продвижением региона. Уделив внимание развитию производств. Предприятиям нужно решать вопрос таможенных пошлин.Владимир Сипягин, депутат Государственной Думы 8-го созыва ("ЛДПР"):- Сырье, которое поступает, поступает с таможенной пошлиной в 12-14 процентов, а, соответственно, мы при поставке продукции за рубеж, тарифы стоят 5 процентов. Соответственно, вот этот 8-процентный разбег, таким образом происходит удорожание продукции и здесь, конечно, крайне важно решать. Иначе в дальнейшем развития предприятия не будет.Владимирские депутаты намерены работать в плотном контакте с друг другом и новым руководством региона - врио губернатора Александром Авдеевым. Подчёркивая, командный принцип - самый эффективный. Новая Дума, в любом случае, разнообразила политическую палитру.Екатерина Таманова:- Отсюда, из здания в Охотном ряду, в регионах, в том числе и во Владимирской области, ждут конкретных решений и поддержки. Главное - оправдать доверие избирателей.Екатерина Таманова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»