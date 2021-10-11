Где можно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус во Владимире за небольшие деньги? Сколько будет стоить диагностика на Covid-19? Куда обращаться? Наименьшую стоимость за проведение ..

Где можно пройти ПЦР-тестирование на коронавирус во Владимире за небольшие деньги? Сколько будет стоить диагностика на Covid-19? Куда обращаться?Наименьшую стоимость за проведение исследований на ковид во Владимире запрашивает региональный Роспотребнадзор, а точнее его лаборатория. Ценник составляет 1600 рублей, плюс небольшая комиссия за онлайн-оплату квитанции – 20-30 рублей.К такому выводу пришёл «33Live.Ru» на основании сбора коммерческих предложений в ТОП-10 клиниках, которые выдаёт «Яндекс» по запросу «Где сдать ПЦР-тест на коронавирус во Владимире». Обзвонив частные медорганизации редакция пришла к выводу, что в целом разбег по стоимости составляет от 1800 до 2400 рублей. При этом за оперативность придётся доплачивать. Услуга пользуется популярностью у туристов, которым необходим ПЦР не старше трёх суток. Находясь в патовой ситуации, они чаще всего вынуждены раскошеливаться, чтобы получить бланк с результатом исследований на следующий день. В среднем частные медицинские учреждения готовят его два дня.В свою очередь, лаборатория Роспотребнадзора готова предоставить владимирцам результаты анализа в тот же день и без доплаты. Адрес ведомства – улица Офицерская, 20. Номер телефона: 54 16 38.