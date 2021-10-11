Увидела поезд, вошла в ступор и спровоцировала ДТП. Курьезная авария случилась на Рокадке, 11 сентября, около 8 часов утра. Жительница Владимира выскочила на железнодорожные пути на красный.

Увидела поезд, вошла в ступор и спровоцировала ДТП. Курьезная авария случилась на Рокадке, 11 сентября, около 8 часов утра. Жительница Владимира выскочила на железнодорожные пути на красный. Когда она не заметила запрещающий сигнал светофора и пролетела на красный, то так испугалась тепловоза, что от страха встала прямо на железнодорожный путях. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД