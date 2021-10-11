В Суздале завершила работу международная конференция Одушевлённый ладшафт. О её форматах и...

В Суздале завершила работу международная конференция "Одушевлённый ладшафт". О её форматах и результатах - Мария Платанюк.- В 1934-ом году этот собор был снесён. Вот это место.Об истории Троицкого собора, Ризоположенской обители и других знаковых мест древнего Суздаля. Главный формат - именно такой. Своими ногами, глазами, сердцем. Те, кто познаёт Суздаль впервые, замечают: у его ландшафта действительно есть душа. Терапевтический эффект - в действии.Элина Ермакова (г. Тюмень):- Это очень чуткое место. Очень тихое. Здесь хочется слушать, смотреть, наблюдать и хочется сюда вернуться.Анастасия Русакова (г. Тюмень):- Самая главная идея, которая мне приходит, это идея о том, что ничего не нужно менять. Самое важное - сохранить то, в каком виде оно есть. Я вижу, сколько вложено труда.В центре внимания - диалог личности и места. Тот, что всегда в развитии. Международная конференция "Одушевлённый ландшафт" объединила ведущих экспертов и важнейшие дисциплины. От урбанистики и культурной географии до ландшафтной аналитики. Ландшафт здесь не только место действия, ПАРТНЁР. К диалогу пригласили и самих суздальцев.Сергей Долгов, соорганизатор международной конференции «Одушевленный ландшафт»:- На его основе мы собираем различные сценарии, которые мы будем оценивать, в том числе с руководством, с жителями города. И мы очень надеемся, что некоторые из них, лучшие, безусловно, лягут в основу будущей стратегии развития Суздаля.Максим Привезенцев, соорганизатор международной конференции «Одушевленный ландшафт»:- Эта конференция даст новый импульс, некий вектор видения, куда город может развиваться дальше, сохраняя и преемствуя ту историю, которая в городе есть, но при этом давая некое свежее ощущение этого замечательного города.Наталья Рыбальченко вместе с коллегами подбирала ключи к городу. Так и появился бренд "Суздаль сокровенный". Не открыточный, тихий, размеренный, впускающий не каждого. Здесь можно отключиться от суеты и вКЛЮЧиться в историю. Это город именно для путешествий.Наталья Рыбальченко, руководитель компании «Asmysl”:- Сам логотип города - это уникальный ландшафт, который скрывает церкви, новые виды. С другой стороны, это вязь. И с другой стороны - замочные скважины, под которые нужно подобрать ключ.Арсений Белорусец, программный директор конференции «Одушевленный ландшафт»:- Туризм - это массовая практика, нацеленная на получение удовольствия, а путешествия - это не массовая практика, нацеленная на получение нового знания, новые открытия.Знаменитый российский географ Владимир Каганский- в числе авторитетных экспертов форума. Объехал всю Россию. В Суздале- в 6 раз. Купола церквей, валы, заповедные луга, сверкающая гладь Каменки. Уверен, здесь стоит искать смыслы. Учёный готов предложить и новые маршруты.Владимир Каганский, географ, исследователь, публицист, эксперт международной конференции «Одушевленный ландшаф»:- Во Владимиро-Суздальском Ополье практически нет маршрутов, а оно очень интересное. И, в частности, нет очень интересного конного маршрута. Как приятно было бы верхом выехать из Суздаля, объехать Ополье и въехать в исторический Владимир.Из теории - в практику. Все предложения "Одушевлённого ландшафта" уже взяты в работу.Мария Платанюк, корреспондент:- Место силы. Так часто говорят о древнем Суздале. Уникальный город на карте всей страны - на пороге своего официального тысячелетия. Его Суздаль отметит в 2024-м. Организаторы "Одушевлённого ландшафта" не сомневаются: форум обязательно внесёт свой вклад в развитие города в преддверии исторической даты.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".