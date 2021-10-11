К концу этого года в России, и во Владимирской области, подорожают несколько видов...

К концу этого года в России, и во Владимирской области, подорожают несколько видов непродовольственных товаров, об этом предупредили в Минэкономразвития.По прогнозам специалистов, цены вырастут на стройматериалы, бензин, ткани и табачную продукцию. Они подорожают чуть больше, чем на 7 процентов - это рекорд с пятнадцатого года. Так же ожидается, что вырастут цены и на продовольственные товары - на 5 процентов и на услуги ЖКХ - почти на 4 процента.