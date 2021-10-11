Начальнику следственного изолятора внесено представление.

Кольчугинский межрайонный прокурор Максим Лёвин потребовал от руководства СИЗО-3 устранить нарушения, выявленные в изоляторе в ходе проверки.Глава ведомства осмотрел камеры, учебные, жилые, служебные и штрафные помещения учреждения. Он пришёл к выводу, что в части исполнения требований по обеспечению изоляции и размещения арестованных, медико-санитарного и материально-бытового характера допушен ряд нарушений.В результате начальнику следственного изолятора внесено представление.