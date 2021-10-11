Во Владимирской области на 11 октября выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 11 октября выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 60 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную инфекцию в 35 сл. в Гусь-Хрустальном, 33 сл. в Муромском, 29 сл. в Ковровском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Петушинском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Собинском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный)..Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 56 822 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 342 случая во Владимире, 6545- в Гусь-Хрустальном районе, 6195 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.