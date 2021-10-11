Всероссийская тренировка по гражданской обороне, пожарные учения в бизнес-центре, открытые уроки по...
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2021-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-podvodit-itogi-nedeli-pozharnye-ucheniya-i-otkrytye-uroki.html" target="_blank">МЧС по Владимирской области подводит итоги недели: пожарные учения и открытые уроки</a> - Всероссийская тренировка по гражданской обороне, пожарные учения в бизнес-центре, открытые уроки по...
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2021-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-podvodit-itogi-nedeli-pozharnye-ucheniya-i-otkrytye-uroki.html]МЧС по Владимирской области подводит итоги недели: пожарные учения и открытые уроки[/url] - Всероссийская тренировка по гражданской обороне, пожарные учения в бизнес-центре, открытые уроки по...