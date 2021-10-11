Всероссийская тренировка по гражданской обороне, пожарные учения в бизнес-центре, открытые уроки по...

Всероссийская тренировка по гражданской обороне, пожарные учения в бизнес-центре, открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности об этом - заместитель руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.