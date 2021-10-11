Мэрия Владимира ответила, когда завершатся дорожные работы на Красноармейской, Разина и Егорова. И ждать ли капремонта дорог жителям микрорайонов Мосино и Пиганово. Недовольство

Мэрия Владимира ответила, когда завершатся дорожные работы на Красноармейской, Разина и Егорова. И ждать ли капремонта дорог жителям микрорайонов Мосино и Пиганово. Недовольство относительно качества дорожного ремонта и его сроков владимирцы начали высказывать в соцсетях. Улицы Егорова, Разина и Красноармейскую раскопали еще летом. Наступила осень, а подрядчик свою работу не доделал. На Красноармейской ямы высотой