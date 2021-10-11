В посёлке Анопино продолжается спор хозяйствующих субъектов, который уже переходит границы законодательства РФ. На проходной завода 10 октября произошла драка. Об этом сообщают наши коллеги ..

В посёлке Анопино продолжается спор хозяйствующих субъектов, который уже переходит границы законодательства РФ. На проходной завода 10 октября произошла драка. Об этом сообщают наши коллеги изСообщается, что рабочие не смогли попасть на территорию «Символа». Новая охрана не пропустила людей на предприятие, а также блокировала грузовики, пытавшиеся проехать на территорию.«Рабочие пытались прорваться на завод, раскачивали ограждение, но секьюрити применили слезоточивый газ», - пишут СМИ.В пресс-службе «Символа» рассказали, что после нескольких часов противостояния заводчане всё-таки попали за забор и вытеснили посторонних с территории.Полиция наблюдала за конфликтом со стороны и не вмешивалась в разборки.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщили, что информацией об инциденте не располагают.Ранее редакция «33Live.Ru» не раз события, происходящие в Гусь-Хрустальном районе. В начале 2020 в Анопино даже приезжали представители обладминистрации, которые пообщались с коллективом. Однако делёжка активов продолжается. Больше всего страдают местные рабочие, которые семьями трудятся на предприятии, а воз и ныне там.