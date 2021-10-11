Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», уже законтрактовано 13 объектов.

На ремонт дорог Владимирской области в 2022 году выделено 657 млн рублей. Планируется заасфальтировать почти 54 километра трасс.Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», уже законтрактовано 13 объектов. Из общей суммы 2,2 млн рублей потратят на содержание по договорам на принципах жизненного цикла.Порядка 50% проезжих частей имеют статус регионального значения. Наиболее длинный участок – более 13 километров автомагистрали от съезда с М-7 до города Камешково. На трассе Венедеевка — Толстиково — Большая Сала — Урюсево в Меленковском районе работы продолжатся от границы завершенного в текущем году ремонта. В Вязниковском районе подрядчик приведёт в нормативное состояние дорожное полотно по маршруту Сеньково — Никологоры — Стёпанцево — Симонцево. В Ковровском районе капремонт ждёт отрезок Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — «Волга».Напомним, что в 2021 году в регионе восстановлено свыше 80 километров областной дорожной сети.