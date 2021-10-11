10 октября в поселке Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области рабочие не смогли...

10 октября в поселке Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области рабочие не смогли попасть на территорию предприятия «Символ», специализирующегося на выпуске изделий из стекла.Судя по всему, на заводе начался новый виток противостояния сторон, каждая из которых доказывает свое право на управление предприятием. Напомним, что бывший гендиректор компании "Раско" был осужден за сокрытие доходов в особо крупном размере.Полиция приехала и просто стояла в стороне, сообщают в соцсетях. Охрана непонятного захватчика применила слезоточивый газ и дубинки в отношении рабочих.В мае этого года рабочие уже сталкивались с подобной ситуацией. Путь на завод им преградили закрытые ворота и крепкие парни. Так было и в этот раз.Со ссылкой на пресс-службу завода сообщается, что после нескольких часов противостояния заводчане всё-таки попали на территорию и вытеснили, как они считают, посторонних.Фото: ВК "Подслушано Владимир"