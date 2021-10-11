При осмотре квартиры злоумышленника полицейские обнаружили семь единиц оружия, картонные коробки и цинковый ящик с патронами...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Кузьминки при поддержке УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов.В результате оперативно-розыскного мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 45-летнего местного жителя. При осмотре квартиры на Зеленодольской улице, где он проживает, полицейские обнаружили семь единиц оружия. Кроме того, оперативники изъяли картонные коробки и цинковый ящик с патронами.По результатам исследования изъятое оружие – пять пистолетов отечественного и иностранного промышленного производства, карабин и обрез – относится к нарезному огнестрельному оружию и пригодно для стрельбы. При этом часть оружия была восстановлена или переделана под стрельбу боевыми патронами и укорочением стандартного ствола.Установлено, что изъятые 1409 патронов относятся к штатным боеприпасам к нарезному боевому оружию и пригодны для производства выстрелов.Дознанием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18