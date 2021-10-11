Во Владимире подвели итоги второго этапа благоустройства парка «Добросельский». Завершены работы на инженерных сетях, готова кольцевая велодорожка, аллеи, смонтировано уличное освещение, ..

Во Владимире подвели итоги второго этапа благоустройства парка «Добросельский». Завершены работы на инженерных сетях, готова кольцевая велодорожка, аллеи, смонтировано уличное освещение, обустроена главная площадь. Построен современный скейт-парк стоимостью 18 млн рублей.Общественное пространство официально открыто для горожан. В новом скейт-парке 9 октября состоялись первые соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату.В соревнованиях по скейтборду в возрастной категории до 18 лет победителем стал Егоp Душкин. Второе месту у Алекса Аринина, третье - у Даниила Матвеева. Первое место среди ребят старше 18 лет занял Артём Фалатов, серебро - у Павла Кузина, бронзу взял Андрей Крылов.В соревнованиях по трюковому самокату первое место среди любителей от 10 до 17 лет занял Александр Королёв. Вторым стал Тимофей Гулин, третьим - Богдан Белоусов. Победителем среди профессионалов от 10 до 17 лет стал Кирилл Варенцов, второе место занял Николай Акимов, третье — Тимофей Шашаев. Победителем в категории «Best trick» стал Владислав Попов.Напомним, что «Реновация парка началась в 2020 году, когда на территории обустроили прогулочные аллеи и цветочные клумбы, открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, большой детский городок, первый этап велосипедной дорожки, туалеты и огороженную площадку для выгула и тренировок собак», - напомнили в горадминистрации.В рамках третьего этапа мэрия планирует дополнить инфраструктуру сценой, площадками для аттракционов, пунктами проката и киосками общепита, установить административно-хозяйственный корпус, достроить главный вход. По предварительным расчётам, на него потребуется порядка 65-70 млн рублей.