Девушка снялась еще в нескольких фильмах и выросла в настоящую красавицу

Девушка снялась еще в нескольких фильмах и выросла в настоящую красавицуДочь российской певицы Кристины Орбакайте Алина Булынко появилась на свет в 1997 году. Девочка приобрела узнаваемость и известность благодаря роли дочки персонажей Орбакайте и Куценко во второй части фильма "Любовь-морковь", которая вышла в 2008 году. Прошло 13 лет — Алина выросла в эффектную красавицу.Булынко начала играть в кино уже в семилетнем возрасте. В первый раз дочь певицы снялась в эпизоде документального фильма о Чайковском, потом получила еще несколько небольших ролей, а в 2007 году сыграла в известном сериале "И все-таки я люблю…".По-настоящему популярной Алина стала после того, как появилась в фильме "Любовь-морковь 2" вместе с матерью. Там 10-летняя Булынко исполнила роль дочки уже известных главных героев, которых играли Орбакайте и Куценко. Так о Булынко узнал Тимур Бекмамбетов, который позже позвал ее на одну из ключевых ролей в первой части фильма "Елки".За несколько лет в кино Алина хорошо показала себя, однако вместо театрального вуза решила поступить на факультет психологии. На этом актерская карьера дочери певицы могла бы закончиться, но девушку уговорили сыграть в заключительной части "Елок", а после она снялась в сериалах "Грозный" и "Филатов".Остается только надеяться, что Булынко будет чаще появляться на больших экранах, ведь во время большого перерыва между проектами девушка предпочитала не играть в кино, а озвучивать его. Последние несколько лет Алина много путешествовала, занималась саморазвитием и училась в английской школе. Личную жизнь дочь звезды держит в секрете — роман с коллегой Денисом Парамоновым, который ей приписывали ранее, девушка опровергла.