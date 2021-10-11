В понедельник, 11 октября, в Государственной Думе прошло первое организационное собрание фракции партии Новые люди.

В понедельник, 11 октября, в Государственной Думе прошло первое организационное собрание фракции партии "Новые люди".В собрании "Новых людей" приняли участие 15 депутатов, которые были избраны по спискам партии. Главой фракции был избран лидер партии Алексей Нечаев. Заявления с просьбой присоединиться к фракции подали два независимых депутата – народный артист России Дмитрий Певцов и координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.Певцов был выдвинут в думский комитет по культуре. Актер считает, что необходимо отменить пенсионную реформу и снизить возраст выхода на пенсию. Леонов же выдвинут в комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Он призывает принять закон о геолокации, обязывающий операторов связи модернизировать сети.Заместителями руководителя фракции "Новых людей" стали председатель центрального исполкома партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. К слову, первый также выдвинут на пост вице-спикера Государственной Думы и в комитет по контролю и регламенту. Авксентьева же может занять место в комитете по региональной политике и местному самоуправлению, а еще – в комиссии по вопросам депутатской этики.Бывший заместитель председателя правительства Калмыкии Сангаджи Тарбаева поборется за место в комитете по туризму и развитиютуристической инфраструктуры, а также в комиссии по контролю сведений о доходахи имуществе.Руководившая молодежной образовательной программой "Капитаны" в Санкт-Петербурге Ксения Горячева может попасть в комитет по науке и высшему образованию, реализовавший множество проектов для школьников Максим Гулин – в комитет по просвещению, а экс-замдиректора "РосКапСтроя" при министерстве строительства и ЖКХВладимир Пляскин – в комитет по промышленности.Бывшего руководителя конкурса "Мой первый бизнес" Александра Демина выдвинули в комитет по малому и среднему предпринимательству, секретаря совета регионального отделения "Новых людей" в Удмуртии Сергея Чудаева – в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи, а предпринимателя Амира Хамитова – в комитет по физической культуре и спорту.Григорий Шилкин будет претендовать на должность в комитете по энергетике, Роза Чемерис – в комитете по развитию Дальнего Востока и Арктики, Георгий Арапов – в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.