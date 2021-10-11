За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных...
За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.
Полицейскими оформлено 340 происшествий с материальным ущербом, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.
Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.
Так, по предварительной информации, 7 октября в 19:53 в Камешковском районе на 4 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к г. Владимир), водитель автомобиля NISSAN – PATHFINDER, 1966 года рождения, совершил наезд на 42-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
Еще один пешеход погиб в Гороховце на трассе М-7 10 октября. Мужчину сбил насмерть 46-летний водитель «Volvo XC60», житель Нижегородской области. Происшествие произошло в воскресенье около 10 часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Владимирской области, 41-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте – через разделительное ограждение, на 333 километре федеральной автомагистрали. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
А во Владимире сегодня на Рокадной дороге не разошлись «Хёндай солярис» и грузовой поезд. Водитель легковушки пыталась проскочить на запрещающий сигнал перед движущимся составом. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог предотвратить ДТП. В результате «Солярис» получил повреждения, а дорога оказалась заблокирована. Виновнице аварии, кроме ремонта авто, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав.