За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 340 происшествий с материальным ущербом, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно происшествие.Так, по предварительной информации, 7 октября в 19:53 в Камешковском районе на 4 км автодороги М-7 «Волга» (подъезд к г. Владимир), водитель автомобиля NISSAN – PATHFINDER, 1966 года рождения, совершил наезд на 42-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Еще один пешеход погиб в Гороховце на трассе М-7 10 октября. Мужчину сбил насмерть 46-летний водитель «Volvo XC60», житель Нижегородской области. Происшествие произошло в воскресенье около 10 часов вечера.Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Владимирской области, 41-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте – через разделительное ограждение, на 333 километре федеральной автомагистрали. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.А во Владимире сегодня на Рокадной дороге не разошлись «Хёндай солярис» и грузовой поезд. Водитель легковушки пыталась проскочить на запрещающий сигнал перед движущимся составом. Несмотря на экстренное торможение, машинист не смог предотвратить ДТП. В результате «Солярис» получил повреждения, а дорога оказалась заблокирована. Виновнице аварии, кроме ремонта авто, грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав.