За последние два года в зоне прямой видимости юрьевецкого перехода погибли два человека, которые переходили трассу в неположенном месте.

В Юрьевце капитальный ремонт моста на шестом километре трассы М-7 намечен на 2022 год. Планируется устранить критические повреждения гидроизоляции и системы водоотведения.«Сейчас на объекте происходит выщелачивание бетона, разрушение лестниц, коррозия металлических конструкций», - рассказали в ФКУ Упрдор «Москва—Нижний Новгород».В переходе также планируют смонтировать новое освещение и подъёмные платформы для инвалидов.Напомним, что длина тоннеля составляет 70 метров, высота – 2,5, а ширина – 4 метра. Он возведён в 1986 году. Работы начнутся после выделения средств и проведения конкурса по определению подрядчика.За последние два года в зоне прямой видимости юрьевецкого перехода погибли два человека, которые переходили трассу в неположенном месте.