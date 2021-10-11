Показатель заболеваемости коронавирусом в регионе бъёт антирекорды. Больницы переполнены, при этом...

Показатель заболеваемости коронавирусом в регионе бъёт антирекорды. Больницы переполнены, при этом темпы вакцинации, и так невысокие, замедлились. Возможно, уже на этой неделе в регионе будет вновь введен QR-режим - кафе, рестораны и спортзалы смогут посещать только привитые от ковид-19. 15 октября истекает срок, до которого ранее были отложены ограничения. Репортаж Кристины Ивановой.- Слабость. Одышка такая, что и минуты без аппарата не могу...На видео - ковровский инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Все пациенты на кислородной поддержке, всего здесь 80 мест.- В отделении находится 79 пациентов. И уже позвонили, что необходимо место для пациента для госпитализации с новой коронавирусной инфекцией.А это кадры из Гусь-Хрустального. Здесь пациентам и вовсе приходится располагаться в коридорах. Очевидно, вдоль стен лежат те, кто еще может обходиться без спецоборудования."Все битком, все битком"Ситуация с коронавирусом в регионе близка к критической. За последние сутки ковид подтвержден у 260-ти человек – показатель, рекордный для региона и превышает даже средний по стране. Накануне от коронавирусной инфекции скончались 12 человек. Цифры растут стремительно. Койки для больных ковидом заняты на 90 процентов - в регионе их 2054. Не хватает, в один голос говорят сотрудники скорых по всей области. В начале октября карета скорой помощи вновь привезла больного с подозрением на коронавирус к стенам областной администрации.- Мы сейчас стоим с пациентом с семи вечера. Время, минуточку, первый час ночи. Второй уже. Мест также нет, мы просто тупо добавляем кислорода и гормонов подкалываем, чтобы сдержать сатурацию, чтобы она просто не рухнула до нулей.Место не сразу, но нашлось в Юрьевецкой больнице. На сегодня переполнены и детские инфекционные отделения. В сетях жалуются: ребенка с температурой 40 не приняли во Владимире.- Вот сейчас бригада стоит у нас. Перед этим час назад привозили тоже. Мест нет, сказали, а она опять везет.С началом учебного года дети традиционно начинают больше болеть. В том числе, и коронавирусом. Татьяна Данилова вместе с семьей в августе отдыхала в Краснодарском крае. На обратном пути пришлось спуститься в метро. Дома первой себя плохо почувствовала мама, после сразу закашлял самый младший - шестимесячный Лёша.Татьяна Данилова, многодетная мать, жительница г.Владимира:- Все это время я очень сильно переживала, потому что «Нурофен», обычные жаропонижающие не помогали, как при типичных заболеваниях детских. Температура была больше 38. Где-то 38.5, даже иногда 39.И держалась неделю! Совершенно нетипично для сезонной ОРВИ. Тест подтвердил: у ребенка ковид. Сейчас Татьяна признается: жалеет, что вообще поехала с малышом на юг. Не предполагала, что ребенок будет болеть так тяжело.Татьяна Данилова, многодетная мать, жительница г.Владимира:- Я не думала, что ребенок заболеет ковидом. Теперь это известно. Сейчас какая? Четвертая волна - и дети болеют. Педиатры об этом говорят, потому что очень много вызовов на эти вот проблемы.Здесь, в очереди на мазок ПЦР, дистанцию в полтора метра стараются держать строго. Все в масках. Другая картина - в общественных местах, в автобусах и троллейбусах. И это на фоне низких темпов вакцинации, сокрушаются в Роспотребнадзоре. Добавьте к этому сезон - получаем растущую статистику.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- У нас сейчас по указу губернатора Владимирской области отложено введение куар-кода с 15 сентября по 15 октября. На сегодняшний день мы поддерживаем это требование и считаем, что оно правильно и своевременно.То есть, с 15 октября, возможно, будет возвращена практика, опробованная летом. Хочешь в ресторан или в кино - привейся. Врачи ставят вопрос острее: привейся, если хочешь жить.Кристина Иванова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».