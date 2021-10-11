Политолог Борис Межуев рассказал, о чем заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет разговаривать с российскими политиками.

Политолог Борис Межуев рассказал, о чем заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет разговаривать с российскими политиками.В понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Россию, чтобы провести переговоры с официальными лицами. Заместитель госсекретаря США пробудет в Москве до среды.Борис Межуев не видит большой пользы в переговорах с участием Нуланд. Мол, такой диалог – дело хорошее, однако никаких прорывов в российско-американских отношениях ожидать не нужно.Эксперт предположил, что дипломат из США приехала для решения проблем, связанных с Донбассом, а также для урегулирования ситуации с газопроводом "Северный поток – 2", который недавно был достроен.Также Межуев допускает, что визит Нуланд в Москву связан с призывами сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. Якобы она приехала в том числе для того, чтобы указать границы и не допустить ужасные "рывки" со стороны Москвы.Ранее политолог Дмитрий Бабич Викторию Нуланд "ничтожной личностью". Эксперт считает, что она не способна на компромиссы, поскольку является самодовольной и глупой.А политолог из Киева Михаил Погребинский , что в России Викторию Нуланд уже предупреждали. Эксперт считает, что специально для нее Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с руководством Украины.