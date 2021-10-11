На 11-13 октября запланирован визит заместителя госсекретаря США в Россию. Политологи делают ставки.

На 11-13 октября запланирован визит заместителя госсекретаря США в Россию. Политологи делают ставки.Виктория Нуланд ничего не решает в политике, хоть и занимает важную должность в США. Политолог Дмитрий Бабич и вовсе не отказывает себе в выражениях и не стесняется называть ее "ничтожной личностью".По его мнению, Нуланд действует предсказуемо и плоско. Несмотря на это, ставки на визит в США делаются высокие. Ради такой встречи Америка даже исключила несколько россиян из списка санкций.Сама Нуланд уверяет, что самое главное для нее во время визита в Москву обсудить стабильность отношений США и России. Однако эксперты уверены в обратном."Нуланд – это человек, не способный на компромиссы. Она абсолютно самодовольна, глупа. Знает Россию с чисто негативной стороны", – цитирует БабичаКиевский политолог Михаил Погребинский считает, что в России для Виктории Нуланд уже сделали предупреждение. Это статья Дмитрия Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".Эксперт уверен, что Дмитрий Медведев написал материал именно для Виктории Нуланд и всего американского руководства на случай, если Нуланд во время своего визита вздумает склонять Москву на сотрудничество с Киевом и всякого рода уступки.