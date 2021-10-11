Некоторые звезды не могут похвастаться большими выплатами

Некоторые звезды не могут похвастаться большими выплатамиНе секрет, что российские артисты получают достаточно неплохие деньги, пока выступают на сцене и снимаются в кино. Но что происходит с доходами знаменитостей, когда они уходят на заслуженный отдых? Стало известно, сколько получают звезды, достигшие пенсионного возраста.65-летний актер и юморист Ефим Шифрин не может похвастаться большими выплатами. Шифрину не начисляются никакие надбавки, к тому же, он продолжает работать, поэтому получает от государства чуть больше 13 тысяч рублей ежемесячно. Если бы артист оставил свою карьеру и стал неработающим пенсионером, то его пенсия составила бы больше 20 тысяч рублей. Однако прекращать гастролировать и выступать артист пока не намерен — он понимает, что на такую сумму жить очень тяжело."Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно", — считает Шифрин.59-летняя ведущая передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова также получает весьма скромную пенсию. Каждый месяц свахе полагается от государства 15-18 тысяч рублей. По словам Сябитовой, она никогда не отказывалась от пенсионных выплат, но и не возлагала на них больших надежд. Звезда собирается работать до тех пор, пока позволяет здоровье.57-летняя певица Лолита на сцене уже много лет, но тоже не планирует уходить на заслуженный отдых. На сегодняшний день артистка получает от государства 23 200 рублей ежемесячно и не имеет доплат за профессиональные награды. Более того, артистка считает это справедливымпо ее мнению, большинство российских звезд, получивших звания после Аллы Борисовны Пугачевой, их не заслужили.72-летней Алле Пугачевой, в свою очередь, начисляется неплохая пенсия. Звезда эстрады получает 48-55 тысяч рублей от государства вместе со столичной надбавкой.Самую высокую пенсию из всех перечисленных российских звезд получает 88-летняя актриса Татьяна Доронина. Ей начисляется около 70 тысяч рублей — кроме надбавки за звание, артистка получает еще доплату за орден за "заслуги перед Отечеством" I степени, который ей вручили в ноябре позапрошлого года.