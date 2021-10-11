«Ростелеком» предоставил Сеченовскому университету систему прокторинга (контроля за ходом дистанционной сдачи экзаменов). Решение автоматически наблюдает за действиями студента,

«Ростелеком» предоставил Сеченовскому университету систему прокторинга (контроля за ходом дистанционной сдачи экзаменов). Решение автоматически наблюдает за действиями студента, отслеживает экран его компьютера, выявляет любые нарушения. Для предотвращения в дальнейшем спорных ситуаций используются веб-камеры, ведущие видеозапись экзамена. Проктор на основе данных системы контроля проверяет поведение студентов. Денис Лысов, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»: «Открытый конкурс Сеченовского университета на организацию