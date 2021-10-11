С 1 января следующего года жители Владимирской области смогут получить налоговый вычет за занятия...

С 1 января следующего года жители Владимирской области смогут получить налоговый вычет за занятия спортом.Правда, пока заявки подали лишь 8 организаций области. Список учреждений, клиенты которых получат право на этот налоговый вычет, должна составить администрация региона. Есть несколько условий для включения в этот перечень - основным видом деятельности организации должен быть спорт. А в штате должны работать сотрудники, имеющие образование не ниже среднего. Максимальная сумма затрат клиента, с которых можно получить налоговый вычет - 120 тысяч рублей. В этом случае размер компенсации составит 15 тысяч. Приём заявок от организаций продлится до 16 октября.