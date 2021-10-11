Ещё пару дней жителей 33 региона будет радовать солнце. Сегодня днём столбики термометров...

Ещё пару дней жителей 33 региона будет радовать солнце. Сегодня днём столбики термометров поднимутся до +11..13 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Давление немного выше нормы.Однако с середины недели придёт настоящая осень - со всеми её дождями и ненастьем. Как сообщают в центре ФОБОС, во второй половине недели в регион прорвутся поля дождевой облачности атмосферного фронта, и воздух остынет на 2-3°. Дальше температура будет постепенно понижаться.