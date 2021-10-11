На востоке Москвы привели в порядок 25 площадок для воркаута и установили более 160 уличных тренажеров в 36 спортивных зонах. На многих горожане смогут заниматься в любое время года, рассказали в префектуре Восточного округа.

На востоке Москвы привели в порядок 25 площадок для воркаута и установили более 160 уличных тренажеров в 36 спортивных зонах. На многих горожане смогут заниматься в любое время года, рассказали в префектуре Восточного округа.Работы по замене спортивного оборудования велись почти во всех районах округа, но наибольшее число объектов за этот год было создано в районах Гольяново, Ивановское, Косино-Ухтомский, Перово и Преображенское."В восточном округе популярны занятия на свежем воздухе, набирает обороты и такой вид фитнеса как воркаут – уличная гимнастика с выполнением различных упражнений на турниках, брусьях, рукоходах и других конструкциях. Для любителей таких спортивных занятий мы постарались создать все условия", – сообщили в префектуре.Например, на Большой Черкизовской, д. 8 к. 2 в Преображенском создали удобную и компактную зону для тренировок на улице. Там есть тренажеры для отжиманий, подтягиваний, доски для пресса. У площадки сделали большой навес, и теперь там можно заниматься круглый год независимо от погоды.Как отметили в префектуре ВАО, все спортивные элементы выполнены из современных сплавов и покрыты хорошей краской. Дизайн таких спортивных зон продуман до мелочей, чтобы его можно было органично вписать в городскую среду.