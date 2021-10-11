Спектакль-мистерия. Один актер. Мрачные своды ТЭЦ, имитирующие зону отчуждения. Таких декораций...

Спектакль-мистерия. Один актер. Мрачные своды ТЭЦ, имитирующие "зону отчуждения". Таких декораций не воссоздать в стенах театра. Они переносят зрителя в 1986 год, год катастрофы на чернобыльской атомной станции.- Укладываю ее спать, а она мне шепчет: папа.. я хочу жить.. Я еще маленькая.Монологи актёра Александра Аладышева документальны. Отрывки из писем, книг, интервью. Их авторы - простые люди, которые объединены катастрофой "Чернобыль". Как она повлияла на их жизни, мысли? Как трагедию пережили дети?- Каким будет мир без зверей и птиц? Сначала будут жить одни только люди без никого. Даже мухи летать не будут. Им было по 12-15 лет. Так они представляли себе будущее.Музыкальный фон - хор суздальского Спасо-Евфимиева монастыря - исполняет православные молитвы. Хор - отдельный герой спектакля. Олицетворение света, надежды. Для духовной музыки подобная ТЭЦ - находка. Своды похожи на церковные. Акустика - как в храме.Антон Пахомов, руководитель хора Спасо-Евфимиева монастыря, г. Суздаль:- Будто служба. То есть мы изначально должны были стоять там на хорах, высоко-высоко. Но по техническим причинам не можем этого сделать. И в какой-то степени мы себя ощущаем участниками молебна или панихиды памяти тех людей, которые погибли.Композитор Иван Гребенщиков дополняет пение авторской музыкой - на синтезаторе, флейте и гуслях. Его роль - наблюдатель со стороны. С монологом о рае и потерянной земле.Иван Гребенщиков, композитор:- На синтезаторе, это, скорее, музыка, которая звучит из космоса. А музыка, сыгранная на флейте, - я как житель этого цеха.- Если бы я просил о смерти, то обыкновенной. Не чернобыльской...Авторы постановки консультировались с владимирскими ликвидаторами. По их словам, заброшенный корпус ТЭЦ действительно похож на один из энергоблоков. Режиссер Дмитрий Тишко из Минска отмечает: самая страшная катастрофа в истории атомной энергетики касается каждого. И борьба с Чернобылем продолжается. Невидимая.Дмитрий Тишко, режиссер спектакля:- Сейчас в Чернобыле проводятся экскурсии. Киевским бюро путешествий. Люди приезжают и за деньги получают дозу облучения. Это страшно!Создателям постановки даже пришлось играть дополнительный спектакль - днем. Аншлаг - все три дня. Каждый зритель сделал выводы.Александр Сердюк, зритель:- Образ мужчины, который потерял девочку свою. Рассказывал, как его маленькая дочка лежала в палате с такими же детьми... И они все облысели. Очень жалко было на него смотреть.Андрей Монахов, зритель:- Как я понял, это театр одного актера. Невероятно талантливый человек. Актер.. Просто у меня нет слов!Наталья Шолохова, зритель:- Это такая больная тема для всех... И не останется ни у кого возможности забыть это все.- Могли о свободе только мечтать. Могли стать свободными, но не стали свободными.Для актера Александра Аладышева - это первая роль такого масштаба. Пятнадцать перевоплощений. Но моноспектаклем он постановку не называет. Здесь границы театральных канонов стираются.Александр Аладышев, актер:- И мы благодарны за эмоции зрительские. И за отзывы, что люди пишут.. Это даже больше, чем мы ожидали, честно говоря.Первая мысль: все как прежде. Нет ни газа, ни дыма.Создатели спектакля напоминают: запасной планеты не будет. И эту еще можно спасти.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"