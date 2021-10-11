За несколько часов в Юрьев-Польском районе проверено более 150 водителей.

С начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Юрьев-Польского района наблюдается рост аварийности с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (с 2 до 7 автоаварий). В целях пресечение фактов «нетрезвой» езды и других нарушений, допускаемых водителями, в минувшие выходные сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области проведены специальные рейдовые мероприятия.Сотрудниками полиции в потоке транспорта проверялся каждый водитель. В рамках проведения профилактических мероприятий проверено более 150 водителей транспортных средств.В результате проведенной работы инспекторами выявлен ряд нарушений.Так, выявлен факт управления транспортом в состоянии опьянения (ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ), управления в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления ТС (ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ), а также управления лицом, не имеющим водительского удостоверения. Кроме того, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.12.7 КоАП РФ. В двух случаях выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований об обязательном страховании гражданской ответственности при управлении ТС.Кроме того, в одном из населенных пунктов был остановлен автомобиль, которым управлял несовершеннолетний. По данному факту в настоящее время проводится проверка.Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.