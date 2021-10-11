Студент ВлГу Артур Сагрсян завоевал бронзу Чемпионата мира по греко-римской борьбе. Состязания...

Студент ВлГу Артур Сагрсян завоевал "бронзу" Чемпионата мира по греко-римской борьбе. Состязания столь высокого ранга стали для него дебютными.Турнир прошёл в норвежском Осло. Сборная России победила в общекомандном зачёте. Студент института физкультуры и спорта Артур Саргсян представлял нашу страну в весовой категории до 97 килограммов. В одной восьмой финала Артур уступил призёру Олимпийских игр 20-го года Мохаммад хади Сарави из Ирана, который, в итоге, и стал Чемпионом мира.Но Саргсян продолжил борьбу за третье место и в схватке за бронзу победил представителя Италии. Со счётом 6:1. Артура поздравил ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Напомним, спортсмен занимается на базе специализированного корпуса единоборств под руководством заслуженных тренеров России Надира Магомедова и Руслана Юсуфова.