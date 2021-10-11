Светлана Фолифорова из Владимирской области − номер один по итогам розыгрыша Кубка мира в...
Светлана Фолифорова из Владимирской области − номер один по итогам розыгрыша Кубка мира в велокроссовых дисциплинах спортивного ориентирования
Заключительный официальный международный турнир по спортивному ориентированию сезона 2021 года – Чемпионат и Первенство Европы в велокроссовых дисциплинах, а также финальный этап Кубка мира − проходил в Португалии с 6 по 10 октября. От Владимирской области в составе команды России в соревнованиях участвовали заслуженные мастера спорта России Антон Фолифоров, Светлана Фолифорова, Ольга Шипилова-Виноградова и мастер спорта РФ Александр Трунин.
У владимирских спортсменов − два «серебра» Чемпионата Европы. Свою очередную награду крупнейшего европейского форума, на этот раз серебряную, завоевал в «Лонге» Антон Фолифоров.
В эстафете Ольга Шипилова-Виноградова также стала серебряным призёром, для нашей спортсменки это седьмая медаль Чемпионатов Европы.
В Первенстве Европы свою первую международную награду (группа юниоров) завоевал Александр Трунин, на заключительном этапе приведший свою эстафетную команду к серебряным медалям.
В рамках Чемпионата Европы состоялся и финальный этап Кубка мира, в котором наши спортсмены показали блестящие результаты. Светлана Фолифорова одержала победу в общем зачёте, став первой в истории представительницей России, которой удалось стать номером 1 по итогам розыгрыша Кубка мира в велокроссовых дисциплинах спортивного ориентирования.
Антон Фолифоров благодаря отличному выступлению в «Лонге» завоевал свою седьмую медаль общего зачёта Кубка мира, став в 2021 году бронзовым призёром, сообщает пресс-служба обладминистрации.