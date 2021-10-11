Светлана Фолифорова из Владимирской области − номер один по итогам розыгрыша Кубка мира в...

Светлана Фолифорова из Владимирской области − номер один по итогам розыгрыша Кубка мира в велокроссовых дисциплинах спортивного ориентированияЗаключительный официальный международный турнир по спортивному ориентированию сезона 2021 года – Чемпионат и Первенство Европы в велокроссовых дисциплинах, а также финальный этап Кубка мира − проходил в Португалии с 6 по 10 октября. От Владимирской области в составе команды России в соревнованиях участвовали заслуженные мастера спорта России Антон Фолифоров, Светлана Фолифорова, Ольга Шипилова-Виноградова и мастер спорта РФ Александр Трунин.У владимирских спортсменов − два «серебра» Чемпионата Европы. Свою очередную награду крупнейшего европейского форума, на этот раз серебряную, завоевал в «Лонге» Антон Фолифоров.В эстафете Ольга Шипилова-Виноградова также стала серебряным призёром, для нашей спортсменки это седьмая медаль Чемпионатов Европы.В Первенстве Европы свою первую международную награду (группа юниоров) завоевал Александр Трунин, на заключительном этапе приведший свою эстафетную команду к серебряным медалям.В рамках Чемпионата Европы состоялся и финальный этап Кубка мира, в котором наши спортсмены показали блестящие результаты. Светлана Фолифорова одержала победу в общем зачёте, став первой в истории представительницей России, которой удалось стать номером 1 по итогам розыгрыша Кубка мира в велокроссовых дисциплинах спортивного ориентирования.Антон Фолифоров благодаря отличному выступлению в «Лонге» завоевал свою седьмую медаль общего зачёта Кубка мира, став в 2021 году бронзовым призёром, сообщает пресс-служба обладминистрации.