Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 12 квадратных метров.

Утром 11 октября в 08-07 в Коврове загорелась автомойка. Пожар произошёл на улице Октябрьской в строении №24 «Б».«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался густой дым с крыши здания. Спасатели не дали огню распространиться и потушили горение на площади 12 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.На место происшествия выезжали 3 единицы техники, а также 12 человек личного состава.Дознаватели ведомства выясняют причину случившегося.