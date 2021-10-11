Его разделят на четыре спортивно-игровые зоны для детей разного возраста.

Мэрия Владимира намерена приступить к благойству территории возле Дворца детского(юношеского) творчества. В следующем году на площадке установят игровой комплекс.«Участок обретёт «второе рождение», - заверил глава города Андрей Шохин.Около ДДюТ администрация планирует построить детский городок с травмобезопасным покрытием площадью 800 квадратных метров. Его разделят на четыре спортивно-игровые зоны для детей разного возраста.Рядом с Дворцом появятся качели, канатные и веревочные конструкции, комплексы для силовых тренировок, скейтбордистов и роллеров. Проект реновации пока не разработан. В мэрии готова лишь визуализация объекта. Ориентировочная стоимость работ пока не уточняется.