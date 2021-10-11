ЧП произошло утром 11 октября на Двориковском шоссе в Александрове. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке Шевроле. Огнеборцы прибыли на место быстро и не дали

ЧП произошло утром 11 октября на Двориковском шоссе в Александрове. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке Шевроле. Огнеборцы прибыли на место быстро и не дали пламени распространиться по всей машине. Тушили автомобиль 5 человек. О причинах возгорания не сообщается.