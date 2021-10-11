ЧП произошло утром 11 октября на Двориковском шоссе в Александрове. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке Шевроле. Огнеборцы прибыли на место быстро и не дали
<a href="https://33live.ru/novosti/11-10-2021-v-aleksandrove-zagorelas-inomarka.html" target="_blank">В Александрове загорелась иномарка</a> - ЧП произошло утром 11 октября на Двориковском шоссе в Александрове. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке Шевроле. Огнеборцы прибыли на место быстро и не дали
[url=https://33live.ru/novosti/11-10-2021-v-aleksandrove-zagorelas-inomarka.html]В Александрове загорелась иномарка[/url] - ЧП произошло утром 11 октября на Двориковском шоссе в Александрове. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке Шевроле. Огнеборцы прибыли на место быстро и не дали