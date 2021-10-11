Выкрикивая угрозы, мужчина стал замахиваться топором на заявителя, после чего кинул топор в его сторону...

«Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подвальном помещении дома на улице Литвина-Седого, в ходе возникшего конфликта с заявителем схватил последнего за шею и стал душить. Пришедшие на помощь потерпевшему граждане освободили его. Когда они вышли во двор, злоумышленник, продолжая конфликт, выбежал за ними с топором в руках. Выкрикивая угрозы, мужчина стал замахиваться топором на заявителя, после чего кинул топор в его сторону.Прибывшие по вышеуказанному адресу полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего жителя столицы. С места происшествия изъят топор.Отделением дознания ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60