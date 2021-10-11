Преображение парка продолжается. В Добросельском открыли скейт-площадку. На ней могут заниматься роллеры, любители самокатов и, конечно, скейтбордисты. Площадка создана с учётом всех

Преображение парка продолжается. В Добросельском открыли скейт-площадку. На ней могут заниматься роллеры, любители самокатов и, конечно, скейтбордисты. Площадка создана с учётом всех современных требований и рассчитана как на опытных спортсменов, так и на новичков. Этого события ждали многие владимирцы. Георгий Купцов, скейтбордист Все очень ждали.Корреспондент: А где раньше занимался?Георгий: В обычных залах, в закрытом помещении.Корреспондент: