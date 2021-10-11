Смертельная авария на М-7 произошла в черте Гороховца накануне вечером. По предварительным данным Госавтоинспекции, на 333-м километре федералки 46-летний водитель Вольво сбил 41-летнего

Смертельная авария на М-7 произошла в черте Гороховца накануне вечером. По предварительным данным Госавтоинспекции, на 333-м километре федералки 46-летний водитель Вольво сбил 41-летнего мужчину. Пешеход переходил в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области Водитель автомобиля Volvo XC60 1979 года рождения допустил наезд на пешехода