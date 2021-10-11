Юные участники движения обратились к водителям и пешеходам с напоминанием о важности соблюдения ПДД.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району вместе с воспитанниками детских садов провели акцию «Хочу жить».Цель акции – недопущение нарушений правил дорожного движения и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а так же привлечение внимания взрослых к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения.В ходе мероприятия дети вручали водителям транспортных средств памятки и рисунки с просьбами соблюдать безопасную скорость, уважительно относиться к пешеходам, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах и быть внимательными во время управления автомобилем.Автолюбители и пешеходы, ставшие участниками акции, с пониманием отнеслись к вынужденной остановке и поблагодарили ребят за внимание к теме, обещав быть законопослушными и внимательными водителями.Так же сотрудники полиции провели практическое занятие с детьми, направленное на правильный переход пешеходного перехода, пройдя вместе с воспитанниками детского сада по регулируемому пешеходному переходу.