Сегодня в 8 утра пожарные службы получили вызов на автомойку в городе Коврове, на улице...

Сегодня в 8 утра пожарные службы получили вызов на автомойку в городе Коврове, на улице Октябрьской, дом 24Б.Подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия спасателей наблюдался густой дым с крыши.Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали горение на площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.