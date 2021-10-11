Утром 11 октября в Коврове загорелась автомойка. ЧП произошло на улице Октябрьской. На место выехали огнеборцы. Из автомойки валил густой дым. Пожарные не дали пламени распространиться и

Утром 11 октября в Коврове загорелась автомойка. ЧП произошло на улице Октябрьской. На место выехали огнеборцы. Из автомойки валил густой дым. Пожарные не дали пламени распространиться и ликвидировали горение на 12 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 12 человек и 3 спецмашины. Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.