ЧП произошло вечером 9 октября на улице Мира в Лакинске. В тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля. Спасатели добавляют, что звонок в пожарную охрану был поздним –

ЧП произошло вечером 9 октября на улице Мира в Лакинске. В тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля. Спасатели добавляют, что звонок в пожарную охрану был поздним – к приезду огнеборцев авто горело по всей площади. Пожарные ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших. Тушили машину 7 человек. О причинах возгорания не сообщается.