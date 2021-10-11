Бесплатный экспресс-тест на коронавирус можно пройти в 10 центрах "Мои документы" и еще 10 популярных общественных местах.

Жители Москвы с понедельника смогут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в 10 центрах "Мои документы" и еще 10 общественных местах. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По словам Раковой, с 11 октября сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всей Москве бесплатно: в 10 общественных местах - торговых центрах, фудмолле "Депо" и ГУМе и 10 центрах госуслуг "Мои Документы". Ракова отметила, что в условиях пандемии важно вовремя выявить заболевание, чтобы начать лечение своевременно и снизить возможность тяжелого течения. Этот процесс поможет ускорить такой массовый скрининг.Она также заявила, что это также позволит выявить случаи бессимптомного течения COVID-19. Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. У человека сразу на месте без предварительной записи и очередей бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток результат будет готов, диагноз будет считаться подтвержденным только в случае положительного ПЦР, на дом направят врача, и будет начато своевременное лечение.Как добавила заммэра, ранее в пилотном режиме такое тестирование начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделали уже свыше 300 экспресс-тестов. Экспресс-тест сделать бесплатно могут все желающие. Для этого необходим паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Дети только в присутствии родителей могут пройти экспресс-тестирование.Москвичей, чей экспресс-тест покажет положительный результат, попросят остаться дома до получения результата ПЦР, который придет по СМС, а также отобразится в электронной медкарте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным. При получении отрицательного ПЦР-теста и при отсутствии симптомов заболевания человек будет считается здоровым, пояснила Ракова.